Inter, Milan e Juventus, sfuma Hermoso: a un passo dall'Aston Villa di Emery

15 minuti fa



Inter, Juventus e Milan lo avevano messo nel mirino considerandolo una grande occasione di mercato dato il suo contratto in scadenza al 30 giugno con l'Atletico Madrid che non sarà rinnovato, ma Mario Hermoso è sempre più lontano dall'avere un futuro in Serie A.



Difensore centrale classe 1995, secondo quanto riportato da TeamTalk in Inghilterra è da tempo nel mirino anche dell'Aston Villa di Unai Emery che lo ha chiesto a gran voce al ds Monchi di provare a portarlo a Birmingham. E nelle ultime settimane l'affare è sempre più in dirittura d'arrivo con Hermoso che ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in Premier League.