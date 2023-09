Luigi XIV diceva, l'Etat c'est moi; oggi nessuno può fregiarsi del titolo di Re Sole, ma se abbassiamo il tiro possiamo sicuramente incoronare le due regine del campionato alla prima sosta,, appaiate in testa alla classifica con 9 punti dopo 3 partite e avversarie alla ripresa delle ostilità nel primodella nuova stagione. Due francesi "di movimento" per squadra fanno parte della rosa della Nazionale francese agli ordini di Didier Deschamps in questi giorni: si tratta di, curiosamente due difensori e due attaccanti. A sparigliare le coppie ci pensa, il portiere rossonero che ha ereditato il ruolo di titolare da Lloris. Il clima a Clairefontaine è elettrico ed elettrizzante anche se mancano ben 10 giorni alla stracittadina che vale il primato in solitaria, sia in Serie A sia nel capoluogo meneghino. Chi vince, insomma, potrà dire "Milano siamo noi", Milan c'est nous.E non sono solo i protagonisti del prossimo derby a scaldarsi, ma anche i loro compagni che percepiscono l'importanza del match. Aurélien, centrocampista del Real Madrid: "Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo". Non si è tirato indietro nemmeno(Psg), fratello e concorrente di Theo per il posto da terzino sinistro: "Sono io che li ho spronati, soprattutto Théo con Pavard: sono amici. Si prendono un po’ in giro, ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere".I quattro, che saranno impegnati domani contro l'Irlanda nelle qualificazioni agli Europei e il 12 settembre contro la Germania per un'amichevole, sono: è ormai noto comesia stato, prima dell'addio al Chelsea. L'attaccante ha sempre visto un segno del destino nel passo indietro dei nerazzurri, puniti con la doppietta che, all'inizio di febbraio 2022, ha dato il là alla rimonta-scudetto rossonera., e lo stesso Giroud ha confermato di aver spesso parlato con Benjamin di Milano. Infine, dopo lo svincolo dal Borussia Monchengladbach. E' un derby che non è mai stato così ad alta quota, ma neanche così... francese.