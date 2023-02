Non solo un derby, in palio potrebbe esserci anche un pezzo di futuro. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla sfida di questa sera tra Inter e Milan, spiegando come tre punti siano fondamentali per entrambe le squadre, al fine di non perdere preziosi punti, utili alla corsa Champions.



“Uno scontro diretto che vale la Champions Con 5 squadre raggruppate in 2 punti, in lotta per 3 poltrone Champions, è peccato mortale sperperare e, ancora di più, farlo in uno scontro diretto. Data la salute finanziaria e la disponibilità di spesa dei due club, esserci o non esserci nella prossima Champions League spalanca prospettive future profondamente diverse. La Roma che ieri ha battuto l’Empoli, staccato il Milan e agganciato l’Inter, ha aggiunto chili di pressione. Un pareggio servirebbe poco. Sarebbe una mezza sconfitta per entrambe. Ma non si tratta solo del risultato in sé, perché il derby non è una partita come le altre: vincerla o perderla scatena uno tsunami di emozioni, esaltanti o deprimenti, che incideranno senz’altro nelle partite che verranno. Basti vedere com’è uscito il Milan dalla batosta in Supercoppa: due sconfitte con 9 gol subiti”.