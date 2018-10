Andrea Pirlo, ex regista di Milan e Inter, parla a Sky Sport in vista del derby della Madonnina di domenica sera: "E' una partita equilibrata, vengono tutte e due da un momento positivo, credo sarà una bella partita. Higuain e Icardi? Sono due giocatori completamente diversi, Icardi è tra i più forti al mondo in area, Higuain è più completo, sa far giocare bene la squadra. Sono due grandissimi attaccanti. Gattuso e Spalletti? Siamo più per il rossonero. La sorpresa del derby? Credo giocheranno le formazioni delle ultime partite, le più collaudate, non si sa mai, in una partita può succedere qualsiasi cosa, il derby è sempre una partita a sé. Il derby più bello? Ne ho fatti tanti, vinti alcuni, persi altri, forse il più bello è quello che abbiamo pareggiato e poi siamo andati in finale di Champions".