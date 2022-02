Quello in programma alle 18 di sabato a San Siro fra l'Inter e il Milan è il derby della Madonnina numero 230 in partite ufficiali. Dal 10 gennaio del 1909, Milan-Inter 3-2, al 7 novembre 2021, Milan-Inter 1-1, rossoneri e nerazzurri si sono sfidati in 229 gare ufficiali: 197 in campionato (di cui 175 nella Serie A a girone unico), 25 in Coppa Italia, 4 in Champions League e 1 nella Supercoppa italiana. Il bilancio è di 84 vittorie per l'Inter, 68 pareggi e 77 successi per il Milan.



Nella Classifica di CM di questa settimana condensiamo 113 anni di storia del derby di Milano in 15 partite indimenticabili, 5 in questo secolo e 10 nel precedente.



SCORRI PER RIVIVERLI TUTTI!