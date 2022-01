"Se devo scegliere una partita, dico quella di Madrid anche se siamo stati eliminati. Eravamo riusciti quasi a ribaltare il risultato...". Massimiliano Allegri, che questa sera contro l'Udinese festeggia le 300 partite sulla panchina della Juventus, ha scelto Real Madrid-Juventus 1-3 della stagione 2017-18 come partita più bella dei suoi cinque anni e mezzo come allenatore dei bianconeri. Allegri lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa, aggiungendo poi che altre due partite che gli stanno a cuore sono, sempre in Champions League, Tottenham-Juventus 1-2 del 2017-18 e Bayern Monaco-Juventus 4-2 dts del 2015-16. E' difficile ridurre cinque anni e mezzo ricchi di successi in poche partite, ma noi ci abbiamo provato nella nostra classifica, che come sempre è opinabile!



