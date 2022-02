Sono le ultimissime ore di vigilia per Inter e Milan per un derby che assume un'enorme importanza in chiave scudetto e nella corsa per i piazzamenti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri stanno preparando la supersfida delle 18 di domani nel chiuso del centro sportivo di Appiano Gentile e hanno ricevuto la visita del presidente Steven Zhang, rientrato a Milano all'inizio dell'anno nuovo per seguire la squadra di Inzaghi in un momento estremamente importante della stagione. Il numero uno del club di Viale Liberazione ha cenato in compagnia di giocatori, staff tecnico e dei dirigenti e ovviamente sarà in tribuna a San Siro.







Diversamente dalle solite abitudini, il Milan ha invece deciso di ritirarsi in un albergo cittadino per ottenere la massima concentrazione in vista dell'appuntamento che può valere un gran pezzo di stagione e, anche nel suo caso, potrà contare sul sostegno delle sue massime cariche dirigenziali. Oltre al presidente Paolo Scaroni e all'amministratore delegato Ivan Gazidis, al fianco di Paolo Maldini e del ds Frederic Massara si accomoderà Gordon Singer, in rappresentanza del fondo Elliott, proprietario del club.