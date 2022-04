Ultima notte prima del derby di Coppa: Il ritorno della semifinale tra Milan e Inter, 0-0 all'andata, vede i rossoneri in leggerissimo vantaggio in virtù della regola dei gol segnati in trasferta ancora attiva in questa competizione. Ecco le ultime indicazioni dai due quartier generali, con i due undici che sono piuttosto delineati.



L'Inter dovrebbe confermare la formazione dell'andata: l'unico dubbio riguarda il partner di Lautaro, che ha riposato inizialmente a La Spezia trovando la rete da subentrante. Il partner ideale sarebbe Sanchez, come visto a Liverpool e nel finale di venerdì, ma in vantaggio c'è Dzeko. Per il resto, davanti a Handanovic torna De Vrij con Bastoni e Skriniar ai lati; Brozovic in regia, Calhanoglu e Barella da mezzali, Dumfries e Perisic sulle fasce.



Il Milan invece cambia rispetto a un mese e mezzo fa: Messias avanti su Saelemaekers, Tonali si riprende la mediana dopo la squalifica e Calabria e Kalulu rilevano Florenzi e Romagnoli. Davanti a Maignan la difesa è completata dagli inamovibili Tomori ed Hernandez, Bennacer di fianco a Tonali e Kessie in marcatura su Brozovic. In avanti, Leao a sinistra e Giroud unica punta.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko/Sanchez, Lautaro.



MILAN - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias/Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.