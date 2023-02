Il derby di Milano è il big match della 21a giornata di Serie A. Inzaghi sta pensando all'esclusione di Dumfries con Skriniar favorito nei tre dietro e Darmian largo a destra. Davanti Lukaku insidia Dzeko. Nel Milan Brahim Diaz in pole su Pobega e Vranckx, Saelemaekers favorito su Messias. Verso la panchina de Ketelaere. La partita sarà visibile su Dazn.



Le probabili formazioni:



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kajer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.