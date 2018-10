è il posticipo domenicale della 9a giornata di. Tutti in campo al Meazza alle 20,30,. Quello che in scena stasera è il derby milanese numero 222 in partite ufficiali.parla di 78 vittorie per l'Inter, 67 pareggi e 76 successi per il Milan. Le reti segnate dai nerazzurri sono 299, quelle realizzate dai rossoneri invece sono 297.è l'1-0 in Coppa Italia dello scorso 27 dicembre (gol di), mentre lrisale allo scorso 15 ottobre: 3-2 con. L'ultima sfida, del 4 aprile di quest'anno, è terminata invece a reti inviolate. Dopo il pareggio della(punti 25) e i tre punti del(quota 21), questo derby riveste un'importanza fondamentale sia per la squadra di(16 punti) che per quella di(12 punti, con una partita in meno): l'occasione è quella di rosicchiare punti alla Juve senza perderne dai partenopei. Numerosi gli spunti di interesse e le sfide nella sfida della stracittadina: un duello per tutti, quello fra i due centravanti argentini,, per la prima volta rivali sotto la Madonnina.- Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Srkiniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.- Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.