E' stato un inferno rossonero all'andata, anche se verso il paradiso si è mossa l'Inter; sarà, con lache ha promesso di portare qualcosa di mai visto a San Siro: nella nostra gallery, vi proporremo in diretta, via via che arriveranno, le immagini dei tifosi e dellapredisposta dal tifo organizzato della squadra di Simone Inzaghi, con l'ex giocatore Marco Materazzi tra gli ultras.