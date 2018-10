Enrico Mentana, direttore del Tg La 7 e noto tifoso dell'Inter, dice la sua a la Gazzetta dello Sport su Icardi e Higuain, pronti a sfidarsi nel derby di Milano: "Due campioni, di cui uno però molto più giovane. Higuain tutte le volte deve confermare di essere sempre Higuain. Icardi invece è un cobra, a volte sembra che sonnecchi e poi quando non te lo aspetti piazza il morso decisivo. Quella tra i due argentini sarà una grande sfida, ma non ho mai visto una squadra vincere per un solo giocatore. L’importante sarà giocare bene per fare risultato".