Sold out. Incasso da record. Nello specifico, il secondo della storia dell’Inter in Serie A. Il derby di Milano regalerà 5,8 milioni di euro (tra biglietti, abbonamenti e servizi hospitality) ai nerazzurri: sarà superato l’incasso registrato nel derby del febbraio 2020, l'ultimo prima del Covid. Resiste invece il primato di Inter-Juventus del 6 ottobre 2019 con 6,6 milioni.



RECORD - Fino a oggi, come derby con il maggiore incasso, resiste Milan-Inter del 2018-19. Incasso? 5,87 milioni.