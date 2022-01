La data più calda per la disputa Inter-Milan, il derby della Madonnina, è sabato 5 febbraio. Secondo il Corriere della Sera, la resa dei conti tra i campioni d'Italia e la prima inseguitrice in classifica non è detto che si giochi nella classica cornice serale delle 20.45: la Lega Serie A, infatti, valuta anche lo slot delle 18. Non c'è ancora nulla di ufficiale, anche perché si aspetta prima di vedere come andrà avanti la Coppa Italia.