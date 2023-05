Il vice-presidente del Consiglio e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, noto tifoso del Milan ha parlato del ritorno della semifinale di Champions con l'Inter.



ULTRAS - "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere fino alla partita di domani sera", ha scherzato. "Il colloquio tra giocatori del Milan e gli ultras a La Spezia?​ Che si aprano fascicoli di inchiesta sulla discussione fra giocatori di calcio e tifosi… Penso e spero ci siano cose più importanti di cui occuparsi”.



STADI - “Una cosa su cui lavoro da ministro è accelerare sulla costruzione di nuovi stadi, più moderni e sicuri in tutta Italia perché non possiamo più permetterci di avere stadi troppo vecchi e poco sicuri rispetto agli standard europei. I fondi europei non vanno per gli stadi, questo mi sembra evidente, e conto che i privati possano fare tanto, a Firenze come a Milano, come a Torino e come a Roma. Non si capisce perché debba essere il privato cittadino che magari allo stadio non ci va mai nella vita a pagarsi lo stadio, e quindi spero che si faccia in fretta”.