Inter e Milan potrebbero darsi battaglia per il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.



“Le milanesi sono pronte a ingaggiare un derby di mercato per Milinkovic-Savic che per bocca dell’agente a gennaio non si muoverà da Roma. I rossoneri nell’agosto scorso proposero a Lotito 120 milioni (30 per il prestito e 90 per il riscatto) ma la chiusura imminente delle trattative e l’impossibilità di sostituire il serbo visti i tempi stretti ne sconsigliarono la vendita. Anche Marotta però è in ottimi rapporti con il presidente della Lazio e il centrocampo dell’Inter ha un disperato bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche”.