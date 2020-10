Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, durante il Festival dello sport ricorda i suoi anni in nerazzurro: "Ancora mi commuovo quando vedo quella finale, quando lo ricordiamo tanti brividi".



SU LAUTARO - "Lautaro è un attaccante completo - le sue parole riportate da FcInter1908 - capace subito di dimostrare il suo valore. Il gol che ricordo con più affetto? Difficile sceglierne uno perché sono stati tanti. Mi ricordo il primo al Genoa contro l’Ascoli. È stato il mio esordio e mi sono subito potuto mettere in mostra al primo pallone toccato. Lo ricordo perfettamente. Un gol importante con l’Inter è stato quello segnato a Siena, ci ha permesso di vincere uno scudetto molto importante per noi. A Palermo abbiamo pareggiato contro il Palermo e stava per nascere mio figlio a Milano e quasi non dovevo giocare, è stata una lunga giornata. È stato un giorno lungo per lui e i compagni in camera".