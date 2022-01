Intervistato da Sky, l'ex calciatore del Parma, Lorenzo Minotti, ha espresso la propria opinione in merito agli ultimi due acquisti dell'Inter.



«Direi che Gosens si incastra perfettamente nei dettami tattici della squadra. Scelta tecnica veramente azzeccata, L'Inter tiene la testa della classifica e guarda sempre avanti, anticipa le mosse sul mercato, sta facendo un po' quello che faceva la Juventus. Direi che la strategia è ottima. Dissento un po' sul suo acquisto di Caicedo, non lo condivido molto. In un momento in cui parliamo di risparmio e stare attenti all'aspetto finanziario prendere un giocatore, che si ti dà sì sicurezza, ma a quattro mesi dalla fine del campionato, per fare poche partite, avrei utilizzato un giovane da buttare nella mischia come fanno le squadre straniere. La scelta è stata fatta per accontentare l'allenatore»