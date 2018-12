Non c'è solo l'attaccante argentino Lautaro Martinez ad avere evidenziato un certo disagio in casaper lo scarso utilizzo riservatogli sino ad oggi. Tra le spine di Luciano Spalletti c'è anche il difensore brasilianoche, a dispetto di un contratto in scadenza a giugno 2020,per trovare maggiore continuità. E il fatto di aver recentemente cambiato agente ed essere passato nelle mani di uno comenon può far dormire sonni tranquilli al popolo nerazzurro.- Il centrale classe '84nelle gerarchie del suo allenatore e ha espresso l'intenzione di poter ascoltare le offerte pronte ad arrivare per lui, in particolare dal Brasile, dove ilè il club più attento. L'Inter prende tempo e ha già fatto sapere all'ex giocatore dell'Atletico Madrid che,. Complicato per il ds Ausilio e il prossimo ad Marotta trovare occasioni a costi contenuti in questo periodo della stagione, ma soprattutto un calciatore in grado di non far rimpiangere Miranda.- Andersen della Sampdoria piace molto, ma è considerato principalmente un prospetto per il futuro e, per quanto i rapporti col patron blucerchiato Ferrero siano ottimi, è difficile ipotizzare che possa arrivare da subito l'ok alla cessione del danese, tanto più con la formula del prestito. Ecco perché vanno monitorate le situazioni di due difensori che vanno in scadenza di contratto il prossimo giugno e che quindi a gennaio possono liberarsi per indennizzi di piccola entità.che consentirebbero all'Inter di rinunciare da subito a Miranda. Col cuore un po' più leggero.