Inter, missione cleansheet contro l'Empoli: per il record di Sommer e per consolidare la difesa del futuro

L'corre verso la sfida con l', in programma per domani alle 20.45, con un obiettivo ben fisso in testa: tornare a vincere e riportare a 14 punti il margine di vantaggio sul Milan, reduce dalla vittoria in casa della Fiorentina. Per fare ciò, i nerazzurri dovranno. La ricerca del cleansheet è la missione della squadra di Inzaghi, che per farlo dovrà non solo fare affidamento sul ritrovato Sommer, ma anche sul terzetto di difensori davanti a lui. Un terzetto che, anche in ottica futura, andrà attentamente studiato per valutare eventuali nuovi innesti.

Se c'è un aspetto che sicuramente non è mancato alla rosa nerazzurra in questa stagione è la sicurezza nel reparto arretrato. Sono infatti, ben meno della Juventus che con 24 (e una partita in più) è seconda nella classifica delle migliori difese. Il dato deiè quello più eloquente, visto che racconta di 18 volte senza subire gol () su 29 match di Serie A. Un dato che proietta Sommer verso un possibile record, considerato che attualmente. Lo svizzero, recuperato dopo il problema alla caviglia accusato in nazionale, vorrà provare a ritrovare il cleansheet dopo, che diventano 3 su 4 se si estende lo sguardo alle sfide con Bologna e Genoa.

Se i numeri del reparto arretrato nerazzurro si attestano al top in Europa, il merito, oltre ad essere delle belle prestazioni di Sommer, ricade anche sulla difesa. La certezzaa sinistra, la misurata alternanza traal centro e l'affermazione dia destra. Ma non solo: l'Inter in stagione ha potuto contare sul sempre puntuale apporto dei jollypotendosi permettere di sperimentare l'impiego di, sempre performante quando chiamato in causa. In un ingranaggio che sicuramente ha dato grandi sicurezze,(rispettivamente 32 e 36 anni), sul futuro dei quali andranno fatte le dovute valutazioni. Almeno per capire se l'Inter dovrà intervenire sul mercato per dare a Inzaghi una pedina più giovane da giocarsi in quella zona di campo, oppure se sarà. Quest'ultima idea, in particolare,. In ogni caso, la missione affidata alla difesa che verrà schierata domani con l'Empoli sarà solo una:. Con la consapevolezza che - messo ormai quasi del tutto in tasca il campionato - ciò che verrà fatto da qui in avanti sarà tutto di guadagnato.