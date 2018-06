L'Inter non molla Mousa Dembelé. Secondo Il Corriere dello Sport, dopo la missione a Londra della scorsa settimana di Ausilio e Gardini, questa sera un osservatore del club nerazzurro sarà a Bruxelles per assistere all'amichevole che vedrà impegnato il Belgio contro l'Egitto. L'occasione giusta per vedere all'opera il centrocampista classe 1987, in scadenza nel 2019 con gli Spurs. Dopo aver perfezionato i colpi Asamoah, de Vrij e Lautaro Martinez, il ds nerazzurro Piero Ausilio vorrebbe regalare a Luciano Spalletti un colpo a centrocampo, con Dembelé che resta in cima alla lista.



IL PIANO - A frenare l'operazione il Fair Play Finanziario e i 40 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno, oltre al costo elevato del cartellino del centrocampista belga. Nonostante il contratto di Dembelé scada tra un anno, il presidente del Tottenham Levy ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Una richiesta alta, ma che non spaventa le concorrenti: sul calciatore ci sono anche due club cinesi, tra cui il Beijing Guoan, pronti a investire una cifra importante per il 30enne. Il direttore sportivo Ausilio punta sulla volontà del calciatore di lasciare Londra e potrebbe inserire nella trattativa Joao Mario, tornato dal prestito dal West Ham. Nell'operazione Dembelé pare sia coinvolto nelle vesti di intermediario tra i club anche Kia Joorabchian, che dopo aver offerto il portoghese al Napoli di Ancelotti potrebbe convincere gli Spurs a puntare su di lui e lasciar partire il belga, direzione Milano.