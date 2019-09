Il calciomercato non dorme mai. L'Inter si è già rimessa al lavoro per trovare nuovi rinforzi da regalare a Conte nelle prossime campagne acquisti. Secondo Tuttosport sul taccuino ci sono i nomi di Darmian (Parma), Matic (Manchester United), Gotze (Borussia Dortmund), Eriksen e Alderweireld, entrambi in scandenza di contratto a giugno con il Tottenham.



Intanto procede anche lo scouting. La federcalcio romena ha annunciato che in occasione della partita persa 2-1 con la Spagna giovedì sera in tribuna all'Arena Nationala di Bucarest c'era un osservatore nerazzurro. Occhi puntati a Tavzan Marin, 23enne centrocampista romeno, passato la scorsa estate dallo Standard Liegi all'Ajax per 12,5 milioni di euro.



L'ex interista Chivu lo ha consigliato ai Lancieri di Amsterdam per rimpiazzare il regista De Jong, ceduto al Barcellona. Marin si era già messo in luce da giovanissimo nel Viitorul, allenato da Hagi. Poi nel gennaio del 2017 il trasferimento in Belgio, dove è esploso attirando le attenzioni di diversi club tra cui l'Inter che lo aveva già sondato nella primavera del 2018.