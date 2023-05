Intervenuto al termine della semifinale di Champions tra Milan e Inter, gara di cui è stato eletto man of the match, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così ai microfoni di Prime Video: "Dal primo minuto c’è stata voglia di incidere e vincere la partita. Nel secondo tempo abbiamo gestito il gioco. Grande merito ai compagni che hanno fatto un grande lavoro. Non è ancora finita però, dovremo combattere anche la settimana prossima. Abbiamo avuto l’occasione di fare il terzo gol gol, ma ci accontentiamo di due. Ci proveremo la prossima partita. Non voglio pensare alla finale, dobbiamo giocare ancora una gara la prossima settimana. Io man of the match? Il merito è di tutti".