Buona notizia per l'Inter in vista della finale di Champions League di sabato sera a Istanbul contro il Manchester City. Simone Inzaghi recupera Henrikh Mkhitaryan, che oggi si è allenato in gruppo. Il centrocampista armeno ex Roma dovrebbe comunque partire dalla panchina, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in campo dall'inizio.



L'attaccante argentino Joaquin Correa invece ha lavorato in gruppo solo parzialmente.