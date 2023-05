Una partita nella partita, quella tra Sandro Tonali ed Henrikh Mkhitaryan, che ieri hanno battagliato a centrocampo durante la partita tra Milan e Inter. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il senso del tempo, della posizione e dell’inserimento. Henrik Mkhitaryan è un centrocampista sensoriale, sente il pallone, il gioco, lo spazio. Sul centro-sinistra dell’Inter, il centrodestra del Milan, ha preso subito forma un incrocio cruciale, Mkhitaryan contro Sandro Tonali. Sbilanciamento anagrafico, l’armeno interista ha 34 anni, il milanista 23. Undici anni di differenza, nel calcio quasi un’era geologica, eppure a tratti le parti sembravano rovesciate, pareva che Mkhitaryan fosse il più giovane e Tonali il più anziano. Una volta, a proposito di Youri Djorkaeff, ex interista con origini in Armenia, Franco Battiato ci regalò una perla: «Un antico proverbio dice che ci vogliono 7 russi per fare un armeno. Mkhitaryan si è preso la scena con il gol. Sul cross di Dimarco, ha sfruttato la finta di Lautaro e si è lanciato nel vuoto che il Milan gli ha concesso. Tonali arrancava alle sue spalle, un’immagine simbolica dell’impotenza milanista nel primo atto di partita”.