Testa all'Empoli in Serie A per l'Inter di Simone Inzaghi. In vista dell'impegno del Castellani, l'allenatore dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, che non farà parte della gara contro i toscani per problemi personali. Nulla a che vedere con problemi fisici: il centrocampista armeno tornerà infatti a disposizione per la Coppa Italia, mercoledì in semifinale contro la Juve.