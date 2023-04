Dopo il ricorso respinto dalla Corte Sportiva d’Appello, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku a sorpresa potrebbe comunque essere in campo contro la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo: il presidente federale Gabriele Gravina sta infatti pensando di concedere la grazia all’attaccante belga.



CONTRO IL RAZZISMO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’ipotesi, sempre più calda, viene valutata in queste ore: il numero uno della Federcalcio ha intenzione di compiere un gesto concreto per combattere il razzismo, creando comunque un unicum nel calcio italiano, per marcare l'impegno dell'Italia in questo senso, anche all'estero.



PREVISTE POLEMICHE - Decisione che potrebbe suscitare grandi polemiche: Lukaku dopo il rigore segnato all’andata aveva esultato sotto la curva juventina portandosi alla bocca l’indice della mano sinistra, per zittire i cori razzisti evidenziati anche nel referto della partita. La curva bianconera era poi stata squalificata, prima della sospensiva che la terrà comunque aperta domenica col Napoli: in questo modo, l'unico a pagare sarebbe proprio lo stesso Lukaku, generando comunque un controsenso visto il motivo dell'esultanza, per quanto provocatoria, visto che i cori sono stati rilevati ufficialmente dalle autorità.