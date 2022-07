Henrikh Mkhitaryan non viaggia ancora a pieni giri. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Inzaghi dovrà inserire al meglio l'armeno all'interno del suo sistema di gioco.



“L’Inter a centrocampo è forte, anche se Inzaghi dovrà trasmettere un’identità tattica a Mkhitaryan, ieri sera abbastanza sperso nei suo ondeggiamenti tra centrocampo e trequarti. L’armeno non è riuscito né a pungere né a servire”.