Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport dopo la vittoria in Champions contro il Barcellona: "Il Barça è una squadra fortissima, stava a noi dimostrare il nostro valore. Abbiamo lottato, alla fine è arrivato un risultato positivo per noi. Una vittoria per Inzaghi? È una vittoria per tutti noi. Voglio ringraziare i miei compagni, hanno fatto una partita straordinaria".



FATICA - "Abbiamo dimostrato di essere una squadra. Quello che è successo resta nel passato, sappiamo dove possiamo migliorare. Possiamo fare ancora meglio".



SVOLTA - "La stagione è già iniziata ad agosto, questa è una nuova pagina".