Nonostante le voci in arrivo dalla Spagna sul prossimo rinnovo di Luka Modric con il Real Madrid, Sky Sport continua a smentire il cambio di intenzione del croato. Nella mattinata di oggi - riferisce l'emittente - c’è stato un confronto diretto tra l’agente del centrocampista, Vlado Lemic, e il CEO del Real José Angel Sanchez. L’entourage di Modric ha spinto ancora per andare via, ma il Real si è mostrato ancora una volta rigido e non vuole liberare il giocatore. "Questi i segnali che arrivano nonostante le voci spagnole su una presunta permanenza decisa dal giocatore, Modric vuole l’Inter e lo ha ripetuto anche oggi al Real tramite il suo procuratore - si legge su Gianlucadimarzio.com -. Ogni giorno che passa peró fa gioco a Florentino e alla sua strategia d’attesa, sarà ancora un weekend di contatti e pressing da parte di Modric per far rispettare il gentleman agreement preso da tempo". Lunedì sarà il giorno chiave, con il Real Madrid in partenza per Tallinn dove giocherà la Supercoppa europea contro l'Atletico. L’Inter aspetta, resta in attesa ed è in arrivo a Madrid.