Dopo il rotondo successo ottenuto contro il Lugano nel primo test amichevole ufficiale di questa estate l'Inter torna in campo e a Ferrara affronterà il Monaco nella seconda uscita ufficiale che, però, potrebbe quasi essere considerata la prima.



Il motivo? Contro il Lugano gran parte dei titolari non si era ancora aggregata alla corte di Simone Inzaghi che, invece, contro i monegaschi potrà contare, al netto degli acciacchi fisici, di tutta la rosa a disposizione.



Non ci sarà ancora Milan Skriniar che, al netto del mercato, sta ancora recuperando dal suo infortunio muscolare.



Calciomercato.com vi racconterà LIVE gli episodi più importanti della gara.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, D'Ambrosio, Dimarco; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Monaco (3-4-1-2): Nubel; Badiashile, Maripan, Disasi; Vanderson, Fofana, Matazo, Caio Enrique; Golovin; Volland, Ben Yedder.



INTER-MONACO 0-0 LIVE dalle 20.30