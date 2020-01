Vecino non sarà convocato neanche per la sfida contro il Cagliari. Questo è quanto emerge dalla conferenza stampa di Antonio Conte, che però non intende motivare il perché della scelta. Interrogato dai giornalisti, il tecnico salentino ha risposto in maniera evasiva: “Se rimarrà fuori per il mercato o se per qualche problema fisico? Io parlo solo del catto che non è a disposizione e che non è convocato”. Questa la replica di Conte, che non spegne il caso attorno al centrocampista.