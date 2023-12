. Anche nella surclassante vittoria di ieri sera contro l’Udinese, il centrocampista turco ha dato modo di far ammirare tutte le sue doti e qualità di maggior spicco.(con il quale ha arrotondato il proprio score in campionato, arrivando al 7° centro in Serie A - un gol ogni 175 minuti -, a sole due reti dalla sua miglior annata al Milan, a -4 dalla migliore di sempre in Bundesliga)che ha fornito la gioia del gol a Federico Dimarco. Il direttore artistico del centrocampo di Inzaghi è entrato in campo con la solita eleganza e ha condotto per mano, insieme ai suoi fidi compagni di squadra Thuram e capitan Lautaro Martinez, all’ennesima vittoria, al riprendersi la vetta della graduatoria e al proseguire l’attuale eterna sfida scudetto contro la Juventus.La domanda (forse più di una semplice provocazione) sorge ora spontanea:Ragioniamo. In Europa, di giocatori di tale caratura e incisione sulle prestazioni della squadra, ce ne sono davvero pochi. Si pensi a Rodri al Manchester City, si pensi a Casemiro che, tuttavia, nella sponda rossa di Manchester, sembra aver perso lo smalto dei tempi al Real Madrid.Aiutiamoci con i dati forniti dal portale SofaScore.: un punteggio anche più alto del suo capitano, nonché capocannoniere, Lautaro Martinez. L’ex 10 del Milan, inoltre,(expetcted Goals pari a 5.75), con il minor numero di occasioni sprecate (0), il secondo con il maggior numero di conclusioni verso la porta (30, dietro solo a Ferguson con 32). E questi sono solo i dati offensivi, ai quali si aggiungono i, tra le più basse di tutto il campionato. E poi 80 tocchi di media a ogni incontro e gli 1.7 passaggi chiave. Non basta? Aggiungiamoci anche la parte difensiva: 35 contrasti, 8 intercettazioni, 10 spazzate decisive e il. Da trequartista in difficoltà in rossonero a leader carismatico in campo e uomo spogliatoio fondamentale per i vice campioni d’Europa, tutto grazie al passaggio di Brozovic nel calcio saudita e, ancor prima, alla fiducia e al nuovo ruolo cucitogli addosso dall’allenatore piacentino., dove già si sentiva tempo fa (“Sì, mi sento sottovalutato. Non sono lontano dai nomi che ha citato, ho tutto per avvicinarmi a loro: per come sono cresciuto mi vedo tra i primi 5 d’Europa nel mio ruolo, lo dico con umiltà ma con consapevolezza” disse a La Gazzetta dello Sport). Dichiarazioni invecchiate come del buon vino e che hanno trovato l’appoggio del suo attuale CT: "Penso che in questo momento Calha sia sicuramente il miglior centrocampista d’Italia, forse anche del mondo” ha affermato Montella.Ed è qui che scatta la nuova provocazione. Dato il prossimo (e remunerativo) rinnovo di Lautaro Martinez,La risposta, chiaramente, spetterà ai vertici della società di Viale della Liberazione.Il rapporto è stato, infatti, rinsaldato dalla scelta, lo scorso agosto, di non farsi tentare dalle ricche lusinghe dell'Arabia Saudita. Al-Hilal prima e, soprattutto, Al-Ahli poi avevano messo nel mirino Calhanoglu ma i sondaggi non si sono tradotti in nulla di più.. Rivedere l’accordo, in realtà, non è ora tra i piani prioritari di Marotta e Ausilio, ma i presupposti per far durare il matrimonio a lungo (disinteressandosi delle sirene della Premier League, Chelsea e Liverpool su tutte, come riferiscono i media turchi) ci sono tutti. Ora, lettori di Calciomercato.com, la palla passa a voi: