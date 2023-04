Dopo l’impresa di Lisbona contro il Benfica, l’Inter si ripresenta in campionato sabato sera nel derby lombardo contro il Monza, avversario capace di fermare i nerazzurri sul pari nel match di andata. La formazione di Inzaghi, senza successi in Serie A da quattro turni, vede di nuovo il successo offerto a 1,44 contro il 7 del colpo brianzolo. Nel mezzo, tra 4,50 e 4,60, un altro pareggio. La tenuta della difesa guidata da Onana, la meno battuta nelle gare interne di campionato, fa propendere i bookie per il No Goal, in pole a 1,75, sul Goal visto a 1,95, mentre per il risultato esatto un nuovo 2-2 si gioca a 19,25 volte la posta. Per quanto riguarda i protagonisti del match, Romelu Lukaku cerca il gol anche in Serie A, offerto a 1,95, sale invece a 6 volte la posta la prima rete dell'ex milanista Andrea Petagna ai nerazzurri.