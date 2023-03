Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato di Milan Skriniar e spiegato come la vicenda legata al difensore abbia in qualche modo pesato negativamente sul rendimento della squadra.



“Siamo partiti con molta più ambizione rispetto alla realtà odierna: il Napoli è fortissimo ma 15 punti di distanza sono una cosa che non ti mette in condizione di pensare di aver fatto il massimo. E' mancato Lukaku e sarebbe stato utilissimo se in forma: ci sono degli alibi. E poi il fatto di Skriniar forse ha creato problemi”.