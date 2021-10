Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la Juventus: “Mi aspetto una partita bellissima. Da una parte c'è la Juve che torna ad essere tetragona, che bada al sodo e prova a vincere a tutti i costi, noi stiamo cercando una nuova personalità e in alcuni momenti giochiamo davvero bene”.



LE PAROLE BONUCCI - Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha dichiarato che lo scudetto dell’Inter della passata stagione è arrivato più per demeriti dei bianconeri che per meriti dei nerazzurri: “Bonucci poteva aggiungere per 'notevoli' demeriti della Juve. Così gli veniva meglio. Poi non capisco questa uscita. Un campionato lo vince la squadra più forte e l'anno scorso l'Inter era nettamente più forte della Juve. Se no ognuno si mette a parlare dei propri scudetti persi per demerito e non la si finisce più”.