Massimo, ex presidente dell', parla a 'La Politica nel pallone', a Gr Parlamento ( LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI ), anche della possibile ripresa della Serie A: "Da un punto di vista sportivo si sta creando un mostro, perché fare 20 partite in un mese metterà a rischio di infortunio i giocatori. Da un punto di vista sanitario non sono un medico e non lo so, ma i giocatori giustamente temono di portare la malattia in famiglia.. Penso che mettendosi intorno ad un tavolo si troverebbe un accordo anche con le tv per finire qui questo campionato.