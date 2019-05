José Mourinho, ex allenatore dell'Inter, parla a Dazn della sua avventura in nerazzurro: "Mi è rimasta un'esperienza ineguagliabile dal punto di vista professionale. La scelta di andare dalla Premier in Italia in quel momento della mia carriera fu perfetta perché io ho sempre voluto misurarmi con la tattica italiana e gli allenatori bravi. Io volevo e dovevo andare lì, era una sfida per me anche nel modo di pensare a livello metodologico: sono arrivato da voi con un modo differente di pensare gli allenamenti. Sono venuto in Italia e mi è successa questa cosa di vincere il Triplete, è stata un'esperienza fantastica".