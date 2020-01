Dopo il mancato acquisto di Kulusevski, in casa Inter sta prendendo piede l’ipotesi Cristian Eriksen. Il trequartista del Tottenham è un possibile colpo a parametro zero per l’estate (è in scadenza a giugno e non rinnoverà), ma gli uomini di mercato nerazzurri potrebbero pensare di fare un regalo a Conte per gennaio anticipando i tempi, vista anche la forte concorrenza per il danese (Manchester United e Real Madrid alla finestra). Sul piatto circa 20 milioni di euro che consentirebbero agli Spurs di incassare qualcosa invece che perderlo a zero a fine stagione. Per lui, invece, servirà un ingaggio monstre, pari a 10 milioni di euro.



PARLA MOURINHO – A parlare di Eriksen ci ha pensato chi ha fatto le fortune dell’Inter, Josè Mourinho. Il tecnico del Tottenham ha risposto in conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup contro il Middlesbrough alle domande sul futuro del trequartista danese: “Non so se partirà a gennaio. Al momento può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione è la partenza a gennaio. Un’altra possibilità è quella che lui rimanga”.