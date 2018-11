Radja Nainggolan torna nella lista dei giocatori in dubbio in vista della sfida di domenica alle 12.30 che vedrà l'Inter affrontare a Bergamo l'Atalanta. Il centrocampista belga, dopo i minuti finali contro il Genoa che lo hanno anche portato a segnare un gol di testa, è stato schierato da Luciano Spalletti dal primo minuto contro il Barcellona. Dalla gara di San Siro di martedì non sono però arrivati segnali positivi per un riacutizzarsi del problema alla caviglia.



USCITO ZOPPICANDO - Il centrocampista belga continua a pagare il duro scontro di gioco con Lucas Biglia che lo costrinse a dare forfait già nel corso del primo tempo del derby contro il Milan. Nainggolan subì una distorsione alla caviglia che lo ha tormentato nel corso delle ultime due settimane. Un problema che sembrava alle spalle, ma che potrebbe essere tornato prepotentemente. Secondo Tuttosport Nainggolan è uscito dal campo e dallo stadio zoppicando dopo i 63 minuti giocati con il Barcellona. Un riacutizzarsi del dolore alla caviglia che potrebbe costringerlo a dare forfait nella gara di domenica per recuperare al meglio durante la sosta quando non volerà al seguito della sua nazionale.