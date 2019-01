La Gazzetta dello Sport parla di Radja Nainggolan e spiega come il belga, finora deludente in nerazzurro, potrebbe partire se non cambierà rotta.



“L’impatto del Ninja a Milano è stato finora deludente, un po’ per i guai fisici e un po’ per l’atteggiamento non sempre in linea con le direttive societarie. Radja è stato l’investimento più importante dell’ultimo mercato, ma se non cambia rotta – e a fronte di un’offerta importante — può partire”.