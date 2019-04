Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Frosinone. "Pensavamo che era diventata troppo facile, queste partite sono difficili quando ti rilassi un attimo. Loro giocano con tutte le forze e ci hanno messo in difficoltà. Nel finale siamo stati bravi a tenere palla e chiuderla. Ho sempre cercato di dare il massimo, purtroppo ho avuto diversi infortuni. La prossima è uno scontro diretto per noi e per loro, dispiace giocarsela contro la Roma ma il calcio è anche questo. Sono un giocatore dell'Inter e rispetto questa maglia".