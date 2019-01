Luciano Spalletti parla di Radja Nainggolan e spiega come l'ex centrocampista giallorosso stia lavorando per tornare al top dal punto di vista fisico.



“Nainggolan dal primo minuto? Questo non lo diciamo. sta continuando a mettere a puntino il suo motore, la sua macchina, che è una macchina potente, che ha bisogno di essere sostenuta perché altrimenti potrebbe sbandare”.