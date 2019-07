La stagione dell'Inter di Antonio Conte si è aperta con il grande entusiasmo del pubblico nerazzurro, ma anche con i casi di mercato legati a Mauro Icardi e Radja Nainggolan, pubblicamente messi ai margini del progetto da Marotta. Ma se sul fronte argentino non sembrano esserci grosse obiezioni da parte di nessuno, il discorso cambia non poco se si parla del Ninja. I tifosi nerazzurri, infatti, si sono più volte schierati dalla parte dell'ex Roma, invocando una sua permanenza a Milano anche la prossima stagione.



E anche gli utenti di Calciomercato.com, invitati a dire la loro sul tema Nainggolan, hanno espresso ampio consenso rispetto alla possibilità di concedere una nuova occasione al Ninja. Ecco il risultato del sondaggio:



Nainggolan merita un'altra chance: 91.3% dei voti



Nainggolan non merita un'altra chance: 8.7% dei voti



