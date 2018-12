L'Inter non ha ancora perso le speranze per Radja Nainggolan. Secondo La Gazzetta dello Sport, verso la gara decisiva con il PSV le sensazioni sono piuttosto negative sul recupero del belga, "ma una flebile speranza c’è. Radja Nainggolan ieri ha svolto ancora lavoro differenziato e oggi proverà a forzare leggermente per capire se sarà possibile un recupero almeno per andare in panchina martedì sera contro il Psv". Recupero certo invece per Matias Vecino che sarà regolarmente presente in mezzo al campo.