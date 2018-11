L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Radja Nainggolan e spiega come l'ennesimo stop stagionale del Ninja potrebbe essere il frutto di una non ottima comunicazione tra allenatore, calciatore e staff medico.



“Quel che resta negli occhi, al netto della sconfitta e di una qualificazione appesa alle voglie del Barcellona, è la bandiera bianca alzata da Radja Nainggolan, sceso dalla barca a un metro dal pontile del primo tempo. Resta negli occhi, a rileggere gli ultimi quaranta giorni del Ninja, che qualcosa nella gestione fisica del calciatore non sia filato liscio, vuoi per la scarsa comunicazione giocatore-allenatore-staff medico sulle reali condizioni della caviglia sinistra, vuoi perché il terreno di gioco di Wembley certamente non è stato d’aiuto. Risultato: Nainggolan ieri aveva una caviglia più gonfia del solito e un affaticamento muscolare al polpaccio. Un guaio tira l’altro. Perché quella stessa caviglia messa a dura prova dallo scontro con Biglia nel derby di 40 giorni fa è la genesi del nuovo stop del Ninja, il quarto considerate le ricadute post Barcellona e lo scontato forfait per la gara di Roma di domenica”.