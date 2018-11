La notte di Londra ha lasciato un doppio amaro in bocca perche dallo stadio di Wembley e dal ko contro ilesce sia ridimensionata nel suo percorso in Champions League, dove non è più padrona del proprio destino e dovrà confidare nella vittoria del Barcellona sugli Spurs per poter provare l'accesso agli ottavi contro il PSV, sia con un nuovo problema tecnico-tattico in vista della sfida di campionato contro la Roma di domenica sera.poco prima del termine della prima frazione per un riacutizzarsi del problema alla caviglia che ha portato anche ad un piccolo problema muscolare.Un problema ancora non ben definitivo ma chein quella che avrebbe dovuto essere la sua gara., spesso rimpianto dalla tifoseria giallorossa, arrivato in estate in maglia nerazzurra in cambio di 38 milioni comprensivi dei cartellini di Zaniolo e Santon.in una delle partite più importanti della stagione e a cui, tra l'altro farà seguito quella ancor più decisiva contro la Juventus a Torino.quel 4-2-3-1 con cui ha trovato complicati equilibri tattici. Nainggolan è il trequartista perfetto e l'unica, leggera, modifica fatta finora è stata quella di trasformare il trequartista classico in mezzala di spinta nel momento del suo primo infortunio. Chi inserire quindi al suo posto?scalpita, ma più volte l'allenatore toscano ha confermato che per ora è impensabile vedere il Toro insieme a Icardi.è in crescita, ma anche per lui vale il discorso fatto per Lautaro in uno schieramento che sarebbe fino troppo sbilanciato.è stato colui che, a sorpresa, ha sostituito Nainggolan nel 3-0 contro la Lazio mentreha preso il suo posto proprio contro il Tottenham. Infine c'è la carta, da incursore più che da trequartista puro con Brozovic e Gagliardini in mediana. 5 opzioni per un unico ruolo e tutte con caratteristiche diverse rispetto a quelle del Ninja.