centrocampista classe ’95 che ha ben figurato in Coppa Libertadores. Calciatore moderno che interpreta bene entrambe le fasi di gioco, Nandez ha una clausola rescissoria da 22 milioni di euro, cifra che non spaventaI buoni rapporti tra le due società favorirebbero l’operazione, con i rossoblù che si assicurerebbero un ottimo prospetto da far crescere nella tranquillità della terra sarda e i nerazzurri pronti a riconoscere loro un cospicuo premio in valorizzazione.e che Inter e Cagliari vorrebbero far decollare., cifra che l’Inter vorrebbe abbassare in qualche modo e l’operazione Nandez potrebbe agevolare il tutto. Resta da convincere il calciatore uruguaiano, che invece rimarrebbe ancora un anno al Boca.A specificarlo è stato proprio l’agente del calciatore a TyC Sports: “Vorrebbe ancora una rivincita col Boca (dopo aver perso la finale di Libertadores, ndr) ma vuole che il club si assuma una maggiore responsabilità dal punto di vista economico. Qui si sente a casa. Abbiamo un’offerta concreta del Cagliari, ma dobbiamo vedere fino a che punto si sforzerà il Boca”.(presidente del club argentino), così come l’Atletico Madrid, che però non ha ancora presentato offerte ufficiali.