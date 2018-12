Marotta è sempre molto attento ai giocatori in scadenza di contratto. Basti pensare ai colpi a parametro zero fatti con la Juventus: da Pirlo e Pogba a Emre Can passando per Llorente, Coman, Khedira e Dani Alves. Quest'anno all'Inter sono arrivati due calciatori con la stessa formula: de Vrij e Asamoah. In vista della prossima stagione, i nerazzurri hanno messo gli occhi su diversi elementi che possono svincolarsi a giugno, ma che giocano all'estero.



5 STELLE - Due non arriveranno di sicuro: il difensore belga Vertonghen ha appena rinnovato col Tottenham, invece Rabiot del PSG si è già promesso al Barcellona. A centrocampo viene seguito da tempo il messicano del Porto, Hector Herrera. Poi c'è un tris particolare al Manchester United: il portiere spagnolo de Gea, il difensore italiano Darmian e l'attaccante francese Martial. Tutti in scadenza a giugno, anche se il club inglese ha un'opzione per prolungare gli accordi per un'altra stagione. I nomi nuovi sono due, avversari nella semifinale della passata edizione di Europa League: il difensore uruguaiano Godin dell'Atletico Madrid e il centrocampista gallese Ramsey dell'Arsenal.