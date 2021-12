L'Inter studia il mercato di gennaio alla ricerca di opportunità che rinforzino la fascia sinistra. Dimarco, infatti è sempre più dirottato nel ruolo di alternativa a Bastoni da terzo in difesa al posto di un Kolarov sempre più ai margini e per questo si sta valutando l'acquisto, ma solo in prestito, dell'ex Roma Lucas Digne, oggi in uscita dall'Everton e su cui c'è già un duello aperto con il Napoli che vuole dal mercato un'alternativa a Mario Rui.